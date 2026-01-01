Avant-première avec Jonas Trueba La reconquista Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Avant-première avec Jonas Trueba La reconquista

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 9.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 18:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Le cinéma Les Cinéastes est ravi de recevoir le réalisateur Jonas Trueba, pour présenter son nouveau film La Reconquista, inédit en France. La séance sera suivie d’un échange avec Jonas Trueba.

Madrid. Manuela et Olmo se retrouvent autour d’un verre, après des années. Elle lui tend une lettre qu’il lui a écrite quinze ans auparavant, lorsqu’ils étaient adolescents et vivaient ensemble leur premier amour. Le temps d’une folle nuit, Manuela et Olmo se retrouvent dans un avenir qu’ils s’étaient promis. .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

Les Cinéastes is delighted to welcome director Jonas Trueba, to present his new film La Reconquista, unreleased in France. The screening will be followed by a discussion with Jonas Trueba.

