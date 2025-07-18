Avant-Première avec les jeunes musiciens d’OLDA Eglise Saint-Pierre-de-Rest Montsoreau Dimanche 29 mars, 15h30 Tarif unique: 15€ (gratuit -15 ans)

Musique classique, de films, latino-américaine… par l’Orchestre Symphonique du Lycée David d’Angers. Le programme a été spécialement choisi pour nous offrir un moment de divertissement musical.

Avant-première

### Musique classique, de films, latino-américaine…

### Orchestre Symphonique du Lycée David d’Angers

Une nouvelle tradition est née aux Musicales de Montsoreau : le concert hors-festival avec de jeunes musiciens enthousiastes ! En avant-première de la 31e édition, entre musique de film et grands classiques, les Musicales de Montsoreau poursuivent leur collaboration avec les 67 jeunes musiciens de l’Orchestre Symphonique du Lycée David d’Angers (OLDA, Angers), faisant la part belle à la jeunesse… et à l’avenir !

**Programme :**

Antonín Dvořák : La symphonie du Nouveau Monde, 1er mvt – Arr. Merle J. Isaac

Georges Bizet : Carmen, Suite n° 2

George Gershwin : Un Américain à Paris, Arr. John Whitney

James Horner: Titanic, Arr. John Moss

John Powell : How to train your dragon, Arr. Sean O’Loughlin

Robert Sheldon : Danzas Cubanas

Zequinha de Abreu : Tico Tico No Fubá, Arr. John Clay Allen

John Kander : Chicago, Arr. Ted Ricketts

Le programme a été spécialement choisi par Tony Jouanneau, le Directeur Musical de l’orchestre, pour nous offrir un moment de divertissement tout en permettant à ses jeunes musiciens de découvrir une multitude de styles musicaux, allant des grands classiques aux musiques de films, en passant par la musique latino-américaine… L’avenir en marche, de la joie partagée et du plaisir musical…

Tony Jouanneau a sélectionné des pièces de Bizet, Gershwin, Shore… non seulement pour tenter de captiver le public, mais aussi pour permettre à ses jeunes musiciens d’explorer différentes atmosphères et techniques musicales en se faisant plaisir. C’est l’occasion pour eux de s’immerger dans des genres musicaux contrastés… et de communiquer leur enthousiasme juvénile au public.

Le concert débutera donc son voyage dans le temps avec une première partie consacrée à la musique symphonique avec des extraits des plus grands « tubes » du classique : la Symphonie du Nouveau Monde (Dvořák), Carmen (Bizet) et un Américain à Paris (Gershwin). La seconde partie nous permettra de rêver et voyager dans un répertoire plus contemporain avec des musiques de films (Titanic, How to train your dragon, Chicago) et sud-américaines…

Un beau voyage musical en perspective !

**Orchestre Symphonique OLDA**

**Tony Jouanneau, Directeur Musical**

Créé en 1983 par le professeur d’éducation musicale de la Cité Scolaire David d’Angers, l’OLDA réunit des musiciens passionnés âgés de 10 à 18 ans tous issue de la cité scolaire. Ils partageant un amour commun pour la musique. Ils se retrouvent chaque samedi matin pour travailler sur le programme afin de donner des concerts de qualités sur notre territoire et même à l’étranger.

En effet, chaque année, l’OLDA part à la rencontre de jeunes orchestres étrangers. La destination sera l’Italie pour cette année 2026. C’est une expérience unique pour tous ces jeunes musiciens qui, lors de leur passage à l’OLDA, développent leur pratique musicale, leur esprit d’équipe et partagent des moments musicaux inoubliables.

02 41 40 20 60 http://www.saumur-tourisme.com

Eglise Saint-Pierre-de-Rest
rue de l'église
Montsoreau 49730
Maine-et-Loire



