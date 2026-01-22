Avant-première avec Valéry Carnoy et Samuel Kircher La danse des Renards Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Avant-première avec Valéry Carnoy et Samuel Kircher La danse des Renards

Le cinéma Les Cinéastes recevra le réalisateur Valéry Carnoy ainsi que Samuel Kircher, pour l’avant-première de La Danse des Renards. Ce premier long-métrage de Valéry Carnoy, dresse le portrait de Camille un jeune boxeur talentueux déboussolé, interprété par Samuel Kircher.

Ce premier long-métrage de Valéry Carnoy, dresse le portrait de Camille un jeune boxeur talentueux déboussolé, interprété par Samuel Kircher, le frère de Paul Kircher. Il s’est longuement préparé pour ce rôle principal, exigeant physiquement. Le jeune acteur a été révélé dans l’Été dernier de Catherine Breillat.

Le réalisateur a voulu s’écarter des clichés sur la réussite et la masculinité. .

Les Cinéastes will welcome director Valéry Carnoy and Samuel Kircher for the premiere of La Danse des Renards. Valéry Carnoy?s first feature-length film, La Danse des Renards, portrays Camille, a talented, disorientated young boxer played by Samuel Kircher.

