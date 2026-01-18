Avant première Biscuit le chien fantastique Place de la Libération La Réole
Place de la Libération Cinéma Rex La Réole Gironde
Tarif : 4.9 – 4.9 – 6.9 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-25
Danny et son petit chien Biscuit sont les meilleurs amis du monde. Un jour, une magie mystérieuse donne à Biscuit des pouvoirs incroyables il peut désormais parler et voler. Dès que quelqu’un a besoin de lui, il met son masque, enfile sa cape et s’élance dans le ciel pour aider il est devenu un chien fantastique. Biscuit a désormais deux passions manger des tacos et sauver le monde. Mais Pudding, le chat du voisin, lui aussi doté de super-pouvoirs, rêve de faire régner les chats sur l’univers. Danny et Biscuit devront prouver qu’ensemble, rien ne peut les arrêter. Ce film d’animation de Shea Wageman est accessible dès 5 ans. Vous pouvez même être tiré au sort pour gagner l’affiche du film. .
Place de la Libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 78 44 98 cecilecinemarex@gmail.com
