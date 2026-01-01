Avant-Première Biscuit le chien fantastique Rue Sellenick Les Andelys
Avant-Première Biscuit le chien fantastique
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure
Tarif : – –
Début : 2026-01-25 10:30:00
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Ne manquez pas une projection exceptionnelle en avant-première du film Biscuit le chien fantastique
Synopsis
Danny et son petit chien Biscuit sont les meilleurs amis du monde. Un jour, une magie mystérieuse donne à Biscuit des pouvoirs incroyables il peut désormais parler et voler. Dès que quelqu’un a besoin de lui, il met son masque, enfile sa cape et s’élance dans le ciel pour aider il est devenu un chien fantastique ! Biscuit a désormais deux passions manger des tacos et sauver le monde. Mais Pudding, le chat du voisin, lui aussi doté de super-pouvoirs, rêve de faire régner les chats sur l’univers. Danny et Biscuit devront prouver qu’ensemble, rien ne peut les arrêter ! .
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 13 64
L’événement Avant-Première Biscuit le chien fantastique Les Andelys a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération