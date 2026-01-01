Avant-première Biscuit le chien fantastique 4 Cinémas Theatre Vernon

Avant-première Biscuit le chien fantastique

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Début : 2026-01-25 10:30:00

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Ne manquez pas une projection exceptionnelle en avant-première du film Biscuit le chien fantastique .

Synopsis

Danny et son petit chien Biscuit sont les meilleurs amis du monde. Un jour, une magie mystérieuse donne à Biscuit des pouvoirs incroyables il peut désormais parler et voler. Dès que quelqu’un a besoin de lui, il met son masque, enfile sa cape et s’élance dans le ciel pour aider il est devenu un chien fantastique ! Biscuit a désormais deux passions manger des tacos et sauver le monde. Mais Pudding, le chat du voisin, lui aussi doté de super-pouvoirs, rêve de faire régner les chats sur l’univers. Danny et Biscuit devront prouver qu’ensemble, rien ne peut les arrêter ! .

