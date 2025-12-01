Avant première, Bob l’éponge, le film

27 Rue Henri Barbusse Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-21 14:00:00

fin : 2025-12-21 15:30:00

Date(s) :

2025-12-21

Un pour tous, tous pirates !

Bob l’éponge et ses amis de Bikini Bottom larguent les amarres pour leur plus grande aventure sur grand écran. Bien décidé à prouver à M. Krabs qu’il est désormais un grand garçon, Bob se lance sur les traces du légendaire Hollandais Volant, un redoutable pirate fantôme. Cap sur une épopée déjantée, entre fous rires, frissons et péripéties sous-marines, jusque dans les abysses les plus mystérieux de l’océan — là où aucune éponge n’a jamais osé plonger. 7 .

27 Rue Henri Barbusse Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 04 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

One for all, all pirates!

L’événement Avant première, Bob l’éponge, le film Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2025-12-15 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE