Avant-première Bob l’éponge Le film un pour tous, tous pirates ! Rue Sellenick Les Andelys

Avant-première Bob l’éponge Le film un pour tous, tous pirates !

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 10:30:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Synopsis

Bob l’éponge et ses amis de Bikini Bottom larguent les amarres pour leur plus grande aventure sur grand écran BOB L’ÉPONGE LE FILM UN POUR TOUS, TOUS PIRATES ! Bien décidé à prouver à M. Krabs qu’il est désormais un grand garçon, Bob se lance sur les traces du légendaire Hollandais Volant, un redoutable pirate fantôme. Cap sur une épopée déjantée, entre fous rires, frissons et péripéties sous-marines, jusque dans les abysses les plus mystérieux de l’océan — là où aucune éponge n’a jamais osé plonger ! .

27700 Eure Normandie

