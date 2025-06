Avant première Buffalo Kids Route D’Istres Martigues 29 juin 2025 14:00

Bouches-du-Rhône

Avant première Buffalo Kids Dimanche 29 juin 2025 de 14h à 15h30. Route D’Istres Cinéma Le Palace Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29 14:00:00

fin : 2025-06-29 15:30:00

Date(s) :

2025-06-29

Avant-première de Buffalo Kids dans votre cinéma Le Pace de Martigues, profitez de la fête du cinéma avec la place à 5€ !

En 1886 en Amérique, Mary et Tom, une soeur et un frère âgés de 9 ans et 12 ans, arrivent dans la cohue new-yorkaise à bord d’un paquebot.

Ils sont là pour rencontrer leur oncle Niall et assurer leur héritage.

Mais quand Oncle Niall manque leur rendez-vous, ils décident d’embarquer sur le Transcontinental dans l’espoir de parvenir jusqu’en Californie pour le retrouver. .

Route D’Istres Cinéma Le Palace

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur sandra.fass@cinema-lepalace.com

English :

Buffalo Kids preview at Le Pace cinema in Martigues, take advantage of the film festival with a €5 ticket!

German :

Vorpremiere von Buffalo Kids in Ihrem Kino Le Pace in Martigues. Genießen Sie das Kinofest mit der Karte für 5€!

Italiano :

Buffalo Kids in anteprima al vostro cinema Le Pace di Martigues, approfittate della rassegna cinematografica con un biglietto da 5?

Espanol :

Preestreno de Buffalo Kids en el cine Le Pace de Martigues, ¡aproveche el festival de cine con una entrada de 5 euros!

L’événement Avant première Buffalo Kids Martigues a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme de Martigues