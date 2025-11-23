Avant-première Bugonia Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Avant-première Bugonia

Cinéma Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 9.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 18:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Depuis 2016, plus de 600 cinémas dans plus de 40 pays ont participé à la Journée Art et Essai du cinéma européen, proposant un magnifique panel de programmations riches d’avant-premières, de films Jeune Public, Public Jeune et Répertoire du cinéma européen et d’animations. Avec des invité·es, des débats et des expositions, la Journée est aussi protéiforme que le cinéma européen lui-même.

Dans le cadre de cette journée, le cinéma Les Cinéastes vous propose de découvrir en avant-première le nouveau film de Yorgos Lanthimos, Bugonia l’histoire de deux hommes obsédés par la conspiration qui kidnappent une grande PDG, convaincus qu’elle est un extraterrestre qui a l’intention de détruire la Terre. .

Cinéma Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

As part of the Journée Art et Essai du cinéma européen, Les Cinéastes invites you to preview Yorgos Lanthimos?s new film, Bugonia: the story of two conspiracy-minded men who kidnap a major CEO, convinced she is an extraterrestrial.

German :

Im Rahmen des Arthouse-Tages des europäischen Kinos bietet das Kino Les Cinéastes eine Vorpremiere des neuen Films von Yorgos Lanthimos, Bugonia: Die Geschichte zweier von Verschwörungen besessener Männer, die eine große CEO entführen, weil sie davon überzeugt sind, dass sie eine Außerirdische ist.

Italiano :

Nell’ambito della Journée Art et Essai du cinéma européen, Les Cinéastes vi invita a vedere in anteprima il nuovo film di Yorgos Lanthimos, Bugonia: la storia di due uomini ossessionati dalla cospirazione che rapiscono un importante CEO, convinti che sia un extraterrestre.

Espanol :

En el marco de la Journée Art et Essai du cinéma européen, Les Cinéastes le invita al preestreno de la nueva película de Yorgos Lanthimos, Bugonia: la historia de dos hombres obsesionados con la conspiración que secuestran a una importante directora general, convencidos de que es un extraterrestre.

