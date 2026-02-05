Avant-première C’est quoi l’amour ? Place de la Gare Royan
Avant-première C’est quoi l’amour ? Place de la Gare Royan dimanche 1 mars 2026.
Avant-première C’est quoi l’amour ?
Place de la Gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 14:00:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Le cinéma Lido accueille, en avant-première à Royan, le réalisateur
Fabien Gorgeart et l’acteur Lyes Salem pour débattre du film C’est quoi l’amour ? avec les spectateurs.
.
Place de la Gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Lido cinema welcomes director Fabien Gorgeart and actor
Fabien Gorgeart and actor Lyes Salem to discuss the film C’est quoi l’amour? with the audience.
L’événement Avant-première C’est quoi l’amour ? Royan a été mis à jour le 2026-02-05 par Mairie de Royan