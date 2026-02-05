Avant-première C’est quoi l’amour ? Place de la Gare Royan

Avant-première C’est quoi l’amour ?

Place de la Gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date :

Début : 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Le cinéma Lido accueille, en avant-première à Royan, le réalisateur

Fabien Gorgeart et l’acteur Lyes Salem pour débattre du film C’est quoi l’amour ? avec les spectateurs.

.

Place de la Gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10

English :

The Lido cinema welcomes director Fabien Gorgeart and actor

Fabien Gorgeart and actor Lyes Salem to discuss the film C’est quoi l’amour? with the audience.

