Avant-première – Chao Cinéma Concorde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 19:30 – 21:00

Gratuit : non De 4,70€ à 7,70€Réservation auprès du cinéma, en ligne ou au guichet.

Chaque année, le festival ExtrAnimation consacre une soirée spéciale à l’animation japonaise. L’occasion de (re)découvrir des classiques, des films rares ou des avant-premières.En partenariat avec l’Association Jeunesse France Japon.CHAO de Yasuhiro Aoki – Japon– 2025 – 1h30 – VOSTFR.Dans un futur où humains et sirènes coexistent, Stephan, un employé de bureau ordinaire, voit sa vie bouleversée lorsqu’il est soudainement demandé en mariage par Chao, une princesse du royaume des sirènes. Produit par le célèbre Studio 4°C (Mind Game, Amer Beton, Les Enfants de la mer…). Un premier film à la virtuosité formelle sélectionné en compétition officielle à Annecy.Rendez-vous incontournable pour les passionnés de l’animation de tous les âges, les étudiants et les professionnels, le Festival EXTRANIMATION proposera du 10 au 14 décembre 2025 des films en avant-premières, une rétrospective « Comédie! », des rencontres, des ateliers et des expositions au Lieu Unique et dans plusieurs cinémas nantais…

Cinéma Concorde Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 58 57 44 http://www.leconcorde.fr/ https://www.extranimation.fr/