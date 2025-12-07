Avant-première Chasse gardée 2 4 Cinémas Theatre Vernon

Avant-première Chasse gardée 2

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 16:30:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Ne manquez pas une projection exceptionnelle en avant-première du film Chasse gardée 2 .

Synopsis:

Deux ans se sont écoulés à Saint Hubert. La vie y est paisible, peut-être trop pour Adélaïde et Simon qui souffrent du manque d’amis de leur âge. C’est sans compter sur l’arrivée de Stanislas, le fils de Bernard (l’ancien président des chasseurs du village), qui revient vivre à la campagne avec sa femme et ses deux enfants. Ils sont beaux, jeunes, et sympas. Leur seul défaut ils pratiquent la chasse à courre ! La paix du village va être mise à mal nouveaux voisins, nouveaux problèmes… .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

English : Avant-première Chasse gardée 2

L’événement Avant-première Chasse gardée 2 Vernon a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération