AVANT-PREMIÈRE + CINÉ-CRÉATIF TIMIOCHE SEW Manufacture des Tabacs Morlaix mercredi 20 août 2025.

SEW Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Début : 2025-08-20 16:00:00

fin : 2025-08-20 17:00:00

2025-08-20

Le rendez-vous cinéma des petits

Tous les mercredis de juillet et d’août à 16h, nous vous proposons un film spécialement sélectionné pour les enfants, suivi d’animations créatives en lien avec l’univers du film.

En partenariat avec l’Annexe de la librairie Dialogue, les séances seront suivies d’animations dans le hall du SEW pour créer un moment privilégié entre cinéma et littérature jeunesse.

Dans le cadre du Little Film Festival, on vous propose de découvrir en avant-première :

« Timioche »

Durée 41′ À partir de 4 ans 2025

Synopsis :

Timioche, un petit poisson toujours en retard, adore inventer des excuses, souvent plus grosses que lui ! Jusqu’au jour ou` une me´saventurelui arrive vraiment… D’apre`s l’album illustre´ de Julia Donaldson et Axel Scheffler.

Précédé de trois petits court-métrages :

Ummi et Zaki de Daniela Opp (Allemagne, 2024, 4′) Maintenant, nous sommes amies pour la vie dit Zaki l’araignée à Ummi, la petite hippopotame qui vient de la sauver des eaux. Mais Ummi n’est pas sûre qu’elle soit vraiment l’amie dont elle a rêvé…

Petit poisson de Sergei Ryabov (Russie, 2007, 9′) Après s’être fait attraper par un vieux pêcheur, un petit poisson reprend vie grâce à une fillette qui croit en lui.

Le Poisson-ballon de Julia Ocker (Allemagne, 2022, 4′) L’océan est rempli de poissons menaçants et le petit poisson-ballon se gonfle, se gonfle pour paraître plus grand, plus fort et ne pas se laisser intimider.

Après la projection :

Animations créatives et sélections de livres sur le thème de la mer pour prolonger la magie du film et permettre aux enfants de s’amuser ! .

SEW Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 15 14

