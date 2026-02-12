Avant-première Ciné Le Rêve Américain Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Avant-première Ciné Le Rêve Américain

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Début : 2026-02-13

Le Cinéma Georges Brassens vous propose de découvrir en avant première LE RÊVE AMÉRICAIN

Vendredi 13 février à 20h30

LE RÊVE AMÉRICAIN

Comédie de Anthony Marciano FR 2026 2h02

Avec Jean-Pascal Zady, Raphaël Quenard…

Personne n’aurait parié sur Jérémy, coincé derrière le comptoir d’un vidéo club à Amiens, ou sur Bouna, lorsqu’il faisait des ménages à l’aéroport d’Orly. Sans contacts, sans argent et avec un niveau d’anglais plus qu’approximatif, rien ne les prédestinait à devenir des agents qui comptent en NBA.

Inspiré d’une histoire vraie, ce film raconte le parcours de deux outsiders qui, grâce à leur passion absolue pour le basket et leur amitié indéfectible, ont bravé tous les obstacles pour réaliser leur Rêve Américain. .

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine

