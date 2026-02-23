Avant-première Compostelle de Yann Samuel Rotary et Espoir en tête

6 Rue du Port Montargis Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Avant-première Compostelle de Yann Samuel Rotary et Espoir en tête

Faites avancer la recherche dur le cerveau en vous offrant une place pour l’avant premiere de Compostelle . Dans Compostelle, Alexandra Lamy incarne Fred, une femme qui cherche à apaiser les blessures de son passé, tandis que Julien Le Berre joue Adam, un adolescent en rupture avec lui-même et le monde qui l’entoure. Contraints par une association à marcher ensemble sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ils entament un périple de près de 1 600 kilomètres. Entre confrontations et moments suspendus, le duo découvre peu à peu les forces insoupçonnées qui sommeillent en chacun d’eux. 15 .

6 Rue du Port Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Preview of Yann Samuel’s Compostelle Rotary and Espoir en tête

L’événement Avant-première Compostelle de Yann Samuel Rotary et Espoir en tête Montargis a été mis à jour le 2026-02-23 par OT MONTARGIS