Avant-première Compostelle Cinéma Le Sélect Granville

Avant-première Compostelle

Cinéma Le Sélect 7 boulevard d’Hauteserve, Granville Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 16:30:00

fin : 2026-03-22 18:30:00

Date(s) :

2026-03-22

Rendez-vous Dimanche 22 mars à 16h30

Séance en partenariat avec l’association ROTARY CLUB

Tarif unique à 15€ la place*

*Dont 8€50 pour l’action “Espoir en tête”, une partie du billet sera au profit de la recherche sur le cerveau.

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.

Inspiré d’une histoire vraie.

Avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey. .

Cinéma Le Sélect 7 boulevard d’Hauteserve, Granville Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

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English : Avant-première Compostelle

L’événement Avant-première Compostelle Granville a été mis à jour le 2026-03-11 par OTGTM BIT Granville