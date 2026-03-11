Avant-première Compostelle Pl. de la Libération La Réole
Avant-première Compostelle Pl. de la Libération La Réole dimanche 29 mars 2026.
Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole Gironde
Tarif : 5.8 EUR
Tarif réduit
Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre
en lui une force insoupçonnée. Inspiré d’une histoire vraie. .
Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 02 60 contact@cinerex-lareole.com
English : Avant-première Compostelle
