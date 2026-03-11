Avant-première Compostelle Pl. de la Libération La Réole

Avant-première Compostelle

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole Gironde

Tarif : 5.8 – 5.8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre

en lui une force insoupçonnée. Inspiré d’une histoire vraie. .

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 02 60 contact@cinerex-lareole.com

