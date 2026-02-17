Avant-Première Compostelle Segré Esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu

Avant-Première Compostelle Segré

Esplanade Antoine Glémain Cinéma Le Maingué Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 20:00:00

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Avant-Première du film Compostelle organisée par le Rotary Club au profit de l’Espoir en tête au Maingué le Mardi 10 Mars 2026

Projection du film Compostelle en avant-première (sortie nationale le 1er avril 2026) au cinéma Le Maingué.

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.

Inspiré d’une histoire vraie.

Tarif 15 € (l’intégralité des recettes est reversée à la recherche sur le cerveau)

Avec le Rotary club de Segré et au profit de la recherche dans le cadre de l’opération espoir en tête .

Espoir en tête est une action nationale du Rotary qui permet de financer la recherche contre les maladies du cerveau au cinéma le Maingué. .

Esplanade Antoine Glémain Cinéma Le Maingué Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 27 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Preview of the film Compostelle organized by the Rotary Club in aid of Espoir en tête at Le Maingué on Tuesday, March 10, 2026

L’événement Avant-Première Compostelle Segré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de tourisme Anjou bleu