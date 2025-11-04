Avant-première Coup de coeur surprise Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Avant-première Coup de coeur surprise Cinéma Les Cinéastes Le Mans mardi 4 novembre 2025.

Avant-première Coup de coeur surprise

42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 7.7 EUR

Début : 2025-11-04 20:30:00

fin : 2025-11-04

2025-11-04

Chaque mois, retrouvez au cinéma Les Cinéastes une avant-première surprise, d’un film coup de coeur, choisi par l’équipe du cinéma. Pour novembre, découvrez un film français, à la fois touchant et drôle.

Pour cette troisième avant-première coup de cœur surprise AFCAE, le cinéma Les Cinéastes vous propose un très beau film, touchant et drôle. En espérant que vous vous laisserez tenter par cette surprenante proposition.

Pour rappel, ce nouveau rendez-vous mensuel est proposé par l’AFCAE (Association Française des Cinémas d’Art et d’Essai). Nous comptons sur vous pour nous faire confiance et venir voir un film à l’aveugle, en salle.

L’année 2025 est particulière puisqu’elle marque les 70 ans de l’AFCAE. Nous sommes ravi.es d’offrir à vous, nos fidèles spectateurs/spectatrices, ces futures découvertes surprises. L’AFACE joue un rôle important dans la mise en avant du cinéma Art & Essai puisqu’elle œuvre à la défense du pluralisme des lieux de diffusion cinématographique et soutien le cinéma d’auteur. .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

Every month, Les Cinéastes presents a surprise preview of a favorite film chosen by the cinema team. For November, discover a French film that’s both touching and funny.

German :

Jeden Monat findet im Kino Les Cinéastes eine Überraschungsvorpremiere eines Films statt, den das Team des Kinos ausgewählt hat. Im November können Sie einen französischen Film entdecken, der sowohl berührend als auch lustig ist.

Italiano :

Ogni mese, Les Cinéastes proietta a sorpresa un’anteprima di un film preferito scelto dal team del cinema. A novembre, scoprite un film francese commovente e divertente.

Espanol :

Cada mes, Les Cinéastes proyecta un preestreno sorpresa de una película favorita elegida por el equipo de cine. En noviembre, descubra una película francesa conmovedora y divertida a la vez.

