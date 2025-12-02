Avant-première Coup de coeur surprise Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Avant-première Coup de coeur surprise

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 7.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 20:30:00

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

Retrouvez tous les mois au cinéma Les Cinéastes, une avant-première d’un film coup de cœur surprise. En décembre, découvrez la quatrième avant-première coup de cœur surprise organisée partout en France par l’AFCAE. Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle proposition.

Retrouvez tous les mois au cinéma Les Cinéastes, une avant-première d’un film coup de cœur surprise. En décembre, découvrez la quatrième avant-première coup de cœur surprise organisée partout en France par l’AFCAE. Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle proposition.

L’année 2025 est particulière puisqu’elle marque les 70 ans de l’AFCAE. Le cinéma Les Cinéastes est ravi d’offrir à ses fidèles spectateurs/spectatrices, ces futures découvertes surprises. L’AFACE joue un rôle important dans la mise en avant du cinéma Art & Essai puisqu’elle œuvre à la défense du pluralisme des lieux de diffusion cinématographique et soutien le cinéma d’auteur. .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

Every month at Les Cinéastes cinema, discover a surprise preview of a favorite film. In December, discover the fourth coup de c?ur surprise preview organized throughout France by AFCAE. We hope you enjoy this new offer.

German :

Jeden Monat findet im Kino Les Cinéastes eine Vorpremiere eines Überraschungsfilms Coup de c?ur statt. Im Dezember findet die vierte Coup de c?ur Überraschungspremiere statt, die von der AFCAE in ganz Frankreich organisiert wird. Wir hoffen, dass Ihnen dieses neue Angebot gefällt.

Italiano :

Ogni mese, al cinema Les Cinéastes, godetevi l’anteprima di un film preferito. A dicembre, scoprite la quarta anteprima a sorpresa Coup de Coeur organizzata in tutta la Francia dall’AFCAE. Ci auguriamo che questa nuova offerta sia di vostro gradimento.

Espanol :

Cada mes, disfrute en Les Cinéastes del preestreno de una de sus películas favoritas. En diciembre, descubra el cuarto preestreno sorpresa Coup de Coeur organizado en toda Francia por la AFCAE. Esperamos que disfrute de esta nueva oferta.

L’événement Avant-première Coup de coeur surprise Le Mans a été mis à jour le 2025-11-18 par CDT72