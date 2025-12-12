Avant-première Coup de coeur surprise Cinéma Les Cinéastes Le Mans
Avant-première Coup de coeur surprise Cinéma Les Cinéastes Le Mans mardi 6 janvier 2026.
Avant-première Coup de coeur surprise
Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 7.7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-06 20:30:00
fin : 2026-01-06
Date(s) :
2026-01-06
Le cinéma Les Cinéastes vous propose chaque premier mardi du mois une avant-première surprise d’un film coup de coeur. Ce nouveau rendez-vous mensuel est proposé par l’AFCAE (Association Française des Cinémas Art et Essai).
Le cinéma Les Cinéastes vous propose chaque premier mardi du mois une avant-première surprise d’un film coup de coeur. Ce nouveau rendez-vous mensuel est proposé par l’AFCAE (Association Française des Cinémas Art et Essai). .
Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
English :
Every first Tuesday of the month, Les Cinéastes presents a surprise preview of a favorite film. This new monthly event is organized by AFCAE (Association Française des Cinémas Art et Essai).
L’événement Avant-première Coup de coeur surprise Le Mans a été mis à jour le 2025-12-12 par CDT72