Avant-première Coup de coeur surprise Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Avant-première Coup de coeur surprise

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 7.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06 20:30:00

fin : 2026-01-06

Date(s) :

2026-01-06

Le cinéma Les Cinéastes vous propose chaque premier mardi du mois une avant-première surprise d’un film coup de coeur. Ce nouveau rendez-vous mensuel est proposé par l’AFCAE (Association Française des Cinémas Art et Essai).

Le cinéma Les Cinéastes vous propose chaque premier mardi du mois une avant-première surprise d’un film coup de coeur. Ce nouveau rendez-vous mensuel est proposé par l’AFCAE (Association Française des Cinémas Art et Essai). .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

Every first Tuesday of the month, Les Cinéastes presents a surprise preview of a favorite film. This new monthly event is organized by AFCAE (Association Française des Cinémas Art et Essai).

L’événement Avant-première Coup de coeur surprise Le Mans a été mis à jour le 2025-12-12 par CDT72