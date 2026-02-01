Avant-première David 4 Cinémas Theatre Vernon

Avant-première David

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon

Début : 2026-02-22 14:00:00

2026-02-22

Ne manquez pas une projection exceptionnelle en avant-première du film David .

Synopsis

David est un jeune berger drôle et pétillant, dont la voix envoutante émerveille sa famille et le roi Saül. Lorsque le géant Goliath vient terroriser son peuple, David, armé uniquement d’une fronde, de quelques pierres et d’une foi inébranlable, s’avance. S’ouvre alors le destin extraordinaire d’un simple berger devenu roi, qui par sa loyauté et son courage, sauva l’âme d’un Royaume. .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

