Avant-première de Des preuves d’amour en présence de l’équipe du film UGC Ciné Cité Bercy Paris

Synopsis : Céline attend l’arrivée de son premier enfant. Mais elle n’est pas enceinte. Dans trois mois, c’est Nadia, sa femme, qui donnera naissance à leur fille. Sous le regard de ses amis, de sa mère, et aux yeux de la loi, elle cherche sa place et sa légitimité.

Une table ronde suivra la projection du film. Elle sera animée par Maurine, une journaliste du média Têtu. Seront présentes :

–Alice Douard, réalisatrice du film

–Henriette, chanteuse

–Pauline Gonthier, romancière qui a écrit Les Oiselles Sauvages

Le lundi 10 novembre 2025

de 20h00 à 23h00

payant

Réservations et tarifs sur le site ugc.fr

Public enfants, jeunes et adultes.

UGC Ciné Cité Bercy 2 cour Saint-Emilion 75012 Paris

https://www.ugc.fr/cinema.html?id=12