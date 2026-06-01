AVANT PREMIÈRE DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE CAFE ASSOCIATIF Marquefave samedi 20 juin 2026.

Marquefave

AVANT PREMIÈRE DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE

CAFE ASSOCIATIF 8 Avenue François Mitterrand Marquefave Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique toute la journée avec concerts, exposition de voitures et restauration sur place

Soirée musicale proposée par le café associatif 15 .

CAFE ASSOCIATIF 8 Avenue François Mitterrand Marquefave 31390 Haute-Garonne Occitanie cafeassociatifmarquefave@gmail.com

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English :

All-day music festival with concerts, car show and on-site catering

L’événement AVANT PREMIÈRE DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE Marquefave a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE