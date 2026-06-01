AVANT PREMIÈRE DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE CAFE ASSOCIATIF Marquefave
AVANT PREMIÈRE DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE CAFE ASSOCIATIF Marquefave samedi 20 juin 2026.
Marquefave
AVANT PREMIÈRE DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE
CAFE ASSOCIATIF 8 Avenue François Mitterrand Marquefave Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique toute la journée avec concerts, exposition de voitures et restauration sur place
Soirée musicale proposée par le café associatif 15 .
CAFE ASSOCIATIF 8 Avenue François Mitterrand Marquefave 31390 Haute-Garonne Occitanie cafeassociatifmarquefave@gmail.com
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English :
All-day music festival with concerts, car show and on-site catering
L’événement AVANT PREMIÈRE DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE Marquefave a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE