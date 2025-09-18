Avant-première de la série documentaire « Jardin public » Musée d’arts de Nantes Nantes

Avant-première de la série documentaire « Jardin public » Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 18 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-18 19:00 –

Gratuit : oui Tout public

Jardin Public est une série documentaire en 8 épisodes qui nous plonge au cœur du Jardin des Plantes de Nantes. À travers le regard de ses jardiniers, botanistes et animateurs, elle raconte une année de vie végétale, d’adaptation au changement climatique et de transmission des savoirs, dans un lieu où la beauté se cultive chaque jour avec soin et engagement.Assistez à l’avant-première de ce documentaire le jeudi 18 septembre à 19h au Musée d’arts de Nantes en présence du réalisateur Thomas Rault.Inscrivez-vous dès maintenant à cette soirée ! La projection du film sera suivie d’un échange avec le public.Dans la limite des places disponibles.La série sera à voir dès le 28 septembre en streaming sur la plateforme france.tv et chaque dimanche à 12h55 à partir du 5 octobre sur France 3.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id_evenement=1371025&widget_key=c74a68d1-6d48-4509-a028-22576207b736&locale=fr_FR&color_primary=