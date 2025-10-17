Avant-première de la Web-série « Devenir » avec Mehdi Kherchaoui Centre socioculturel de Bellevue – Centre du Jamet Nantes

Avant-première de la Web-série « Devenir » avec Mehdi Kherchaoui Centre socioculturel de Bellevue – Centre du Jamet Nantes vendredi 17 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-17 18:30 – 20:00

Gratuit : oui Adulte, Etudiant

À travers ce nouveau chapitre de la web série « DEVENIR », réalisé par l’association NABI, plongez dans le parcours inspirant de ce fondateur, force vive de l’innovation sociale et membre du CESER Pays de la Loire. Mehdi porte haut la conviction que chaque individu peut repousser ses limites, condition essentielle pour transformer le collectif.Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour un moment unique, riche en échanges, émotions et découvertes. Prêt.e.s à vous inspirer ?

Centre socioculturel de Bellevue – Centre du Jamet Nantes 44100