Avant-première de la Web-série « Devenir » avec Mehdi Kherchaoui Centre socioculturel de Bellevue – Centre du Jamet Nantes

Avant-première de la Web-série « Devenir » avec Mehdi Kherchaoui Centre socioculturel de Bellevue – Centre du Jamet Nantes vendredi 17 octobre 2025.

Avant-première de la Web-série « Devenir » avec Mehdi Kherchaoui Vendredi 17 octobre, 18h30 Centre socioculturel de Bellevue – Centre du Jamet Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T18:30:00 – 2025-10-17T20:00:00

Fin : 2025-10-17T18:30:00 – 2025-10-17T20:00:00

À travers ce nouveau chapitre de la web série « DEVENIR », réalisé par l’association NABI, plongez dans le parcours inspirant de ce fondateur, force vive de l’innovation sociale et membre du CESER Pays de la Loire. Mehdi porte haut la conviction que chaque individu peut repousser ses limites, condition essentielle pour transformer le collectif.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour un moment unique, riche en échanges, émotions et découvertes. Prêt.e.s à vous inspirer ?

Centre socioculturel de Bellevue – Centre du Jamet 25 rue du Jamet 44100 Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Venez découvrir le nouveau chapitre de la web-série DEVENIR : l’interview de Mehdi Kherchaoui, un homme d’exception engagé pour l’inclusion, la diversité et l’impact social. inclusion diversité

Association Nabi