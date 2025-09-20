Avant première de l’exposition « Bergeries de Crau » Château des Baumes Istres

Avant première de l’exposition « Bergeries de Crau » Samedi 20 septembre, 15h30 Château des Baumes Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T20:00:00

La Métropole Aix-Marseille-Provence détient dans les collections de sa Division du Patrimoine culturel le fonds photographique « Caramante », lequel est composé de cent-cinquante-huit clichés du photographe Bernard CARAMANTE. Celui-ci, dans les années 1990, a été commandité pour réaliser ces photographies sur les bergeries de la Crau. Ces lieux dédiés à l’élevage du mouton mérinos durant les mois les plus frais de l’année, datent de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle.

L’exposition présentera cinquante-quatre photographies issues du fonds « Caramante » dans deux lieux différents simultanément. Le CEN PACA exposera, à la Maison de la Crau, des panneaux sur les bergeries dans l’espace de la Crau (vues extérieures). La Métropole, pour sa part, présentera, au château des Baumes, le bâti et les usages (vues intérieures).

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de valoriser auprès du public un fonds photographique inédit en lien avec la thématique du pastoralisme provençal et l’architecture qui en découle.

Château des Baumes Boulevard Dethez, 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490459614 Le château des Baumes est une maison de maître de style Italien, chère au cœur des Istréens, entièrement restaurée pour devenir un lieu de séminaire et de travail pour institutions et entreprises.

Le nom de cette demeure provient des grottes (baumes) jadis visibles avant l’urbanisation du quartier. Auguste Balthazard Denis Arduin (1854-1920) avait hérité de ses parents une propriété agricole au quartier de Pepi. Sur cette propriété figurait une maison de maître que le nouveau propriétaire fit restaurer et transformer en villa italienne. C’est à cette époque que les Istréens l’ont surnommé château Arduin, notamment pour son second étage et sa loggia à 7 baies qui offrait des vues imprenables sur les étangs de Berre et de l’Olivier. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands l’ont utilisé comme hôpital.

En 2020 et 2021 le château des Baumes a fait l’objet d’une rénovation complète.

L’Office de Tourisme est spécifiquement chargé d’animer la salle de réception du rez-de-chaussée à travers conférences, visites, soirées thématiques et autres manifestations en relation avec les partenaires institutionnels locaux et le tourisme.

© Collection Caramante – AMPMETROPOLE