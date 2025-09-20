Avant première de l’exposition « Bergeries de Crau » Château des Baumes Istres

Samedi 20 septembre 2025 à partir de 15h30. Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres Bouches-du-Rhône

Cette exposition met en lumière 158 clichés du photographe Bernard Caramante, réalisés dans les années 1990, et illustrent les bergeries de la Crau, des structures historiques dédiées à l’élevage du mouton mérinos, de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle.

L’exposition présentera 54 photographies issues de ce fonds, réparties sur deux sites. Le CEN PACA exposera des panneaux sur les bergeries à la Maison de la Crau, mettant en avant les vues extérieures, tandis que la Métropole Aix-Marseille-Provence présentera au Château des Baumes des images du bâti et des usages à l’intérieur des bergeries.



Cette initiative vise à valoriser un fonds photographique inédit, en lien avec le pastoralisme provençal et l’architecture qui en découle, afin de sensibiliser le public à ce patrimoine culturel.



Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir l’histoire et la beauté des bergeries de la Crau à travers l’objectif de Bernard Caramante. .

Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 69 36 38 patrimoine.culturel@ampmetropole.fr

English :

This exhibition showcases 158 photographs by photographer Bernard Caramante, taken in the 1990s, and illustrate the Crau sheepfolds, historic structures dedicated to breeding Merino sheep, from the late 18th and 19th centuries.

German :

Diese Ausstellung beleuchtet 158 Aufnahmen des Fotografen Bernard Caramante aus den 1990er Jahren und illustriert die Bergeries de la Crau, historische Strukturen, die der Aufzucht von Merinoschafen gewidmet sind, aus dem späten 18. und 19. Jahrhundert.

Italiano :

La mostra presenta 158 fotografie del fotografo Bernard Caramante, scattate negli anni ’90 per illustrare gli ovili della Crau, strutture storiche dedicate all’allevamento delle pecore Merino, risalenti alla fine del XVIII e al XIX secolo.

Espanol :

Esta exposición presenta 158 fotografías del fotógrafo Bernard Caramante, tomadas en los años 90 para ilustrar los apriscos de Crau, estructuras históricas dedicadas a la cría de ovejas merinas, que datan de finales del siglo XVIII y del XIX.

