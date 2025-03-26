Avant-première + débat : Trans Memoria Cinéma La Lanterne Bègles

Avant-première + débat : Trans Memoria Mercredi 26 mars, 20h30 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs habituels

Début : 2025-03-26T20:30:00 – 2025-03-26T23:00:00

Fin : 2025-03-26T20:30:00 – 2025-03-26T23:00:00

Séance suivie d’un échange avec les membres des associations le Girofard et Ancres, à l’occasion de la journée internationale de lavisibilité des personnes transgenres.

LE FILM

Trans memoria, documentaire de Victoria Verseau (2024).

En réalisant son rêve – celui de devenir femme – Victoria se confronte au deuil de son amie Meril. Elle réalise que la seule façon d’avancer c’est de revenir en arrière. Avec Athena et Aamina, qui initient leurs propres parcours de transition, Victoria retourne en Thaïlande à la recherche des fantômes du passé et d’un futur meilleur.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Le film sera suivi d’un débat avec les association Le Girofard et Ancres cinéma bègles

La Lanterne