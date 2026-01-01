Avant première d’Etienne Gruel Villé

Avant première d’Etienne Gruel

53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Début : Dimanche 2026-01-25 16:30:00

Avant première d’Etienne Gruel

Moment musical en avant-première du spectacle d’Etienne Gruel.

Puis spectacle à 17h30 Tambours Calices- Voyage d’un atypique .

53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com

