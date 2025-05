Avant-première du documentaire « Il faut sauver la forêt de Chantilly » au cinéma Élysée à Chantilly – Chantilly, 19 mai 2025 20:00, Chantilly.

Oise

Avant-première du documentaire « Il faut sauver la forêt de Chantilly » au cinéma Élysée à Chantilly 25 Avenue du Maréchal Joffre Chantilly Oise

Début : 2025-05-19 20:00:00

2025-05-19

Venez découvrir en avant-première le documentaire « Il faut sauver la forêt de Chantilly ».

Une équipe pluridisciplinaire de bénévoles et scientifiques ont travaillé au quotidien pour sauver la forêt du Château de Chantilly. En effet, près de la moitié des grands chênes est condamnée en raison du changement climatique. Ce documentaire retrace la prise de conscience du propriétaire forestier sur l’état de sa forêt et les actions engagées pour la sauver. Grâce à l’alliance entre le château, l’Office National des Forêts, le Parc Naturel Régional, la société civile et au soutien financier d’acteurs publics et privés, un diagnostic précis a été établi. Le château est ainsi le seul propriétaire forestier en France à développer un plan de gestion de crise pour sa forêt, visant à assurer sa préservation pour les 30 prochaines années.

Réservez vite votre place gratuite pour assister à cette soirée. Après la diffusion du film (52 min), un temps d’échange avec le réalisateur, le producteur et les participants du film aura lieu, suivi d’un verre de l’amitié. 0 .

25 Avenue du Maréchal Joffre

Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 27 31 80

