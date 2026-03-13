Avant-première du documentaire Money Cité de l’Economie Paris

« Money »

Projection-rencontre • Durée 1h30 • Auditorium

Jeudi 2 avril à 19h

Une série documentaire de Gérard Mordillat et Christophe Clerc • Coproduction Archipel 33 – Denis Freyd ; ARTE France – Unité Société et Culture ; Fabrice Puchault – Anne Grolleron ; Chargée de programmes – Brigitte Chahinian • avec la participation du Centre national du cinéma et de l’image animée et le soutien de la Procirep et de l’Angoa

En 12 épisodes exceptionnels, MONEY analyse ce dont tout le monde parle mais que peu de gens comprennent : l’argent. Des spécialistes du monde entier réfléchissent à son histoire, ses multiples modes de création, ses contradictions actuelles, ses perspectives. À l’heure du grand dérangement monétaire, MONEY enquête sur cet inconnu dont les responsables politique peuvent faire le meilleur comme le pire des usages …

En présence de :

Gérard Mordillat et Christophe Clerc, auteurs et réalisateurs de la série, nous révèlent dans cette session/avant-première les épisodes n°1 (L’invention de la monnaie), 9 (L’or digital) et 12 (Excrément du diable), et répondront aux questions que soulèvent l’évolution folle de la monnaie.

Cité de l’Economie 1, place du Général Catroux 75017 Paris

https://www.citeco.fr/agenda/money



