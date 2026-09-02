samedi 7 novembre 2026 · CinéMatour - Salle Patrice Leconte 3 Rue de la Clayette, 71520 Matour · Matour

Informations pratiques

Matour

Avant Première du film « Affaires Spéciales » soirée cinéma avec en ouverture le film « Une toute dernière fois »

CinéMatour – Salle Patrice Leconte 3 Rue de la Clayette, 71520 Matour 3 rue de la Clayette Matour Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Avant-première du film « Affaires Spéciales » au cinéma est prévue le samedi 7 novembre 2026 à 20h00…

En ouverture de la soirée projection du film « Une toute dernière fois » (film plusieurs fois primés).

Places Limitées.

Pitch de Affaires Spéciales :Les aventures de l’archéologue Ludovic le Tallec et du commandant de police Danny Lucas… Danny et Ludovic amis de longue date travaillent ensemble sur différentes affaires… particulières..

Pitch de Une toute dernière fois : Chris est installé à la campagne, il pensait profiter de sa famille et d’un calme bien mérité, il a raccroché des services secrets mais son passé l’a rattrapé…

Films réalisés par Laurent TACHON, acteur et réalisateur.

Soirée en présence de l’équipe de tournage, des actrices et acteurs et du réalisateur.

#cinéma #film #cinémaindépendant #acting #acteur #actrice #comédien .

CinéMatour – Salle Patrice Leconte 3 Rue de la Clayette, 71520 Matour 3 rue de la Clayette Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Avant Première du film « Affaires Spéciales » soirée cinéma avec en ouverture le film « Une toute dernière fois »

L’événement Avant Première du film « Affaires Spéciales » soirée cinéma avec en ouverture le film « Une toute dernière fois » Matour a été mis à jour le 2026-09-02 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)