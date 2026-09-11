Avant première du film “Ardèche”, La Cascade, Bourg-Saint-Andéol

Informations pratiques

Avant première du film “Ardèche” Dimanche 20 septembre, 20h00 La Cascade Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T20:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T20:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Un documentaire de Gabriel Campina & John Dauvin

John et Gabriel prennent la route à travers l’Ardèche. Du nord au sud, ils avancent de rencontre en rencontre, portés par leur amitié, leur curiosité et ce désir d’aller vers les autres.

En voiture, en car, en montgolfière ou à vélo, le voyage change de rythme et de regard. Les paysages défilent, les voix se répondent, les histoires se croisent, ouvrant peu à peu un chemin plus intime. Au fil de cette traversée, l’Ardèche devient le décor vivant d’une aventure humaine. Derrière les paysages et les récits, le film interroge ce qui nous relie aux autres, ce que l’on choisit de transmettre, et cette capacité précieuse à s’émerveiller encore.

Ardèche est un film humain et lumineux, qui invite à regarder le monde autrement.

La Cascade 9 Avenue de Tourne, 07700 Bourg-Saint-Andéol, France Bourg-Saint-Andéol 07700 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33475544046 https://lacascade.org [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 54 40 46 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@lacascade.org »}] La Cascade installée à Bourg-Saint-Andéol a ouvert ses portes en 2008.

La Cascade accompagne les différentes étapes de la création artistique : de l’entraînement à la recherche, de l’écriture jusqu’à la sortie du spectacle. Elle propose tout au long de l’année de nombreux rendez-vous publics, lors des étapes de création ou les événements, dans son lieu ou hors les murs (par exemple lors du Festival d’Alba). Elle organise des stages et des formations pour les artistes professionnels et les publics amateurs, des interventions en milieu scolaire, des ateliers réguliers de cirque. Depuis octobre 2022, la Cascade est dotée d’un espace d’entrainement au quotidien pour les artistes de cirque. Parking Place du Champ de Mars.

Un documentaire de Gabriel Campina & John Dauvin

©Ardèche le film