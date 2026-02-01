Avant-première du film Chers Parents Cinéma Le Galaxy Landerneau

Avant-première du film Chers Parents

Cinéma Le Galaxy 4 allée du Bois Noir Landerneau Finistère

Début : 2026-02-22 18:10:00

fin : 2026-02-22 20:00:00

Venez assister à l’avant-première du film Chers Parents :

Voici le synopsis:

Quand Alice et Vincent Gauthier convoquent en urgence leurs trois enfants, la fratrie débarque affolée craignant le pire … mais, bonne nouvelle, leurs parents ont en fait touché le Jackpot ! Le problème ils ne comptent pas leur donner un centime.

Cinéma Le Galaxy 4 allée du Bois Noir Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 9 75 61 93 43

