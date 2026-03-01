Avant première du film Compostelle en présence de Yann SAMUELL et Alexandra LAMY Cahors
Avant première du film Compostelle en présence de Yann SAMUELL et Alexandra LAMY
Rue Pierre Mendès France Cahors Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Début : 2026-03-10 18:30:00
fin : 2026-03-10
2026-03-10
Le film a en partie été tourné dans le Lot en juin 2025. Plusieurs scènes ont été tournées d’abord sur le chemin de halage à Bouziès le 13 juin, puis devant la gare de Figeac le samedi 14 juin, et enfin à Cahors entre le mardi 17 et le samedi 21 juin, dans des rues du centre-ville mais aussi sur le pont Valentré.
Les acteurs principaux Alexandra Lamy et Julien Le Berre, ainsi que le réalisateur Yann Samuel seront présents à Cahors pour l’avant-première du film au cinéma Le Grand Palais.
Merci de vous présenter au cinéma des 17h30.
Rue Pierre Mendès France Cahors 46000 Lot Occitanie francoise.cerna@orange.fr
