Avant-première du film Compostelle

16 rue de l’Abbé Bessou Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-03-09

fin : 2026-03-09

Date(s) :

2026-03-09

Le Rotary club Rodez et le Rotary Rodez Espalion vous invitent à découvrir le film , en avant-première.

Ce film réalisé par , avec et .

Ce film a été en partie tourné dans l’ .

En présence de l’équipe de tournage avec qu’ et également du Président National de l’association Espoir en tête Jean-Pierre REMAZEILHES.

, , . , , – – – . ℎ ℎ , ’ . , , . ℎ , ℎ . ’ ℎ .

Lundi 9 mars 2026 19h45

https://www.helloasso.com/associations/rotary-club-de-rodez/evenements/espoir-en-tete-rc-rodez-rc-rodez-espalion-compostelle-cinema-cgr-rodez .

16 rue de l’Abbé Bessou Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 73 19 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Avant-première du film Compostelle Rodez a été mis à jour le 2026-02-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)