Avant-première du film Compostelle Place de la Victoire Yssingeaux

Avec la présence exceptionnelle d’Alexandra Lamy. Un événement solidaire car cette projection est organisée dans le cadre de l’opération Espoir en Tête. Tarif unique 15 € dont 8,50 € reversés pour soutenir la recherche sur le cerveau.

Place de la Victoire Cinéma La Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

With the exceptional presence of Alexandra Lamy. A solidarity event, as this screening is organized as part of the Espoir en Tête operation. Price: 15? with 8.50? donated to support brain research.

