Avant-première du film « Dans l’ombre de Marlow » en présence du réalisateur. Cinéma l’Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron

Cinéma l’Eldorado 5 Rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Début : Mardi 2025-08-05

fin : 2025-08-05

2025-08-05

Il s’agit d’une avant-première du film, programmée avant sa sortie nationale prévue le 3 septembre.

Au casting Margaux Percharman, Bruno Salomone, Armelle Deutsch, Thierry Desroses, entre autres.

Cinéma l’Eldorado 5 Rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 82 31

English : Preview of the film « Dans l’ombre de Marlow » in the presence of the director.

This is a preview of the film, scheduled before its national release on September 3.

The cast includes Margaux Percharman, Bruno Salomone, Armelle Deutsch and Thierry Desroses, among others.

German : Vorpremiere des Films « Im Schatten von Marlow » in Anwesenheit des Regisseurs.

Es handelt sich um eine Vorpremiere des Films, die vor seinem nationalen Kinostart am 3. September geplant ist.

In der Besetzung: Margaux Percharman, Bruno Salomone, Armelle Deutsch, Thierry Desroses u. a.

Italiano :

Ecco un’anteprima del film, in vista dell’uscita nazionale del 3 settembre.

Il cast comprende, tra gli altri, Margaux Percharman, Bruno Salomone, Armelle Deutsch e Thierry Desroses.

Espanol : Preestreno de la película « Dans l’ombre de Marlow » en presencia del director.

Este es un avance de la película, antes de su estreno nacional el 3 de septiembre.

En el reparto figuran, entre otros, Margaux Percharman, Bruno Salomone, Armelle Deutsch y Thierry Desroses.

