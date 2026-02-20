Avant-première du film-documentaire une famille Kayane Saumur

Avant-première du film-documentaire une famille Kayane

14b rue Montcel Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date :

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

C’est un moment de partage exceptionnel qui vous attend avec l’avant première du tout nouveau film de l’équipe Anako Une famille Kayane . Un grand film documentaire de Patrick Bernard et Ken Ung.

Restés pendant très longtemps isolées du reste du monde, de nombreuses ethnies d’agriculteurs comme les Karens ou les Kayans peuplent les montagnes de l’est de l’actuel Myanmar, la Birmanie, et du nord de la Thaïlande. L’une des plus emblématiques, les Kayans, est plus souvent connue sous l’appellation péjorative de “tribu des femmes girafes”. Depuis l’aube des temps, les femmes Kayanes nées pendant la pleine lune ont coutume d’enrouler une longue spirale de laiton autour de leur cou pour protéger l’âme collective de leur peuple. Mu Law est l’une d’elles.

L’auteur l’a rencontrée dans les jungles de Birmanie pour la première fois en 1985, elle n’était pas encore mariée. Par la suite, d’année en année, il a pu mettre ses pas dans les siens et suivre son parcours d’abord dans les jungles birmanes, puis en Thaïlande où fuyant les exactions de l’armée birmane elle dût s’exiler avec sa famille.

Ce fut les campements de fortune dans l’insécurité des zones frontalières du côté birman, puis les camps de réfugiés côté thaïlandais, la naissance de ses trois enfants, la perte de son époux Mu La, puis, dès la fin des années 80, les villages “zoo” où les familles Kayanes ont été déportées par la police des frontières et les opérateurs touristiques afin d’exhiber les dernières femmes au long cou à la curiosité du tourisme de masse venu du monde entier et d’en tirer profits.

Au bout du parcours, après une incroyable épopée familiale, il y eut enfin l’exil en Nouvelle Zélande où Mu Law vit désormais avec sa famille. Ils y furent exilés volontaires au début des années 2010 dans le cadre d’un programme du Haut Commissariat aux Réfugiés de l’ONU en même temps que de nombreuses autres familles Kayanes qui ont fait le choix de partir loin des camps de réfugiés et des villages zoos…

Une chronique familiale et tribale, la découverte des rites, des traditions et de la spiritualité animiste de l’un des peuples les plus singuliers de la famille humaine, la nostalgie des anciens, les rêves des plus jeunes nous sont racontés à travers l’histoire de Mu Law et de sa famille au fil de cette relation intime, confiante qu’elle entretient depuis plus de trente ans avec l’auteur.

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 24 février 2026 à partir de 15h et à partir de 20h. .

14b rue Montcel Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 80 64 05 30 anakofondation@gmail.com

English :

An exceptional moment of sharing awaits you with the premiere of the Anako team’s brand new film: Une famille Kayane . A great documentary film by Patrick Bernard and Ken Ung.

