Avant-première du film inédit de l’aventure Léa de Nantes à Brest Cinéma Agora Châteaulin jeudi 2 octobre 2025.

Cinéma Agora 1 Rue de la Poste Châteaulin Finistère

Début : 2025-10-02 20:30:00

fin : 2025-10-02

2025-10-02

Avant première du film inédit de l’aventure de Léa de Nantes à Brest en présence de Léa Jamelot.

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles. .

Cinéma Agora 1 Rue de la Poste Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 9 63 62 65 29

