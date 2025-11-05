Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Avant Première du film Jean Valjean La Ferté-Bernard

Cinéma Le Palace La Ferté-Bernard

2025-11-05 20:00:00
2025-11-05

En avant-première le film #jeanvaljean de Éric Besnard. Grace à vous, le Lions Club pourra offrir à des enfants de familles modestes un beau séjour de vacances. Tarif 12€.

Sarthe  

