AVANT PREMIERE DU FILM « JEAN VALJEAN »

Avant première du film « Jean Valjean » organisée par les Lions Club Montagne Noire Revel le 14 novembre à 20h30 / tarif d’entrée 10€ / Bénéfices versés par les sinistres de l’Aude / Contact et réservations au 06.72.62.18.90 ou à geromegarriguesmas@gmail.com .
