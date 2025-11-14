AVANT PREMIERE DU FILM « JEAN VALJEAN » CINE GET Revel

AVANT PREMIERE DU FILM « JEAN VALJEAN » CINE GET Revel vendredi 14 novembre 2025.

AVANT PREMIERE DU FILM « JEAN VALJEAN »

CINE GET 38 Rue Georges Sabo Revel Haute-Garonne

Début : 2025-11-14 20:30:00

2025-11-14

Venez à l’avant première du film !

Avant première du film « Jean Valjean » organisée par les Lions Club Montagne Noire Revel le 14 novembre à 20h30 / tarif d’entrée 10€ / Bénéfices versés par les sinistres de l’Aude / Contact et réservations au 06.72.62.18.90 ou à geromegarriguesmas@gmail.com .

CINE GET 38 Rue Georges Sabo Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie geromegarriguesmas@gmail.com

