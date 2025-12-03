Avant-première du film Jone sometimes Jone batzuetan Rue Docteur J. Chatard Cambo-les-Bains

Avant-première du film Jone sometimes Jone batzuetan

Rue Docteur J. Chatard Cinéma l’Aiglon Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Soirée organisée dans le cadre de Euskararen urtaroa. Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Sara Fantova Barrena.

Synopsis

Bilbao, août. Jone, 20 ans, vit son premier amour alors que la maladie de Parkinson de son père s’aggrave, deux événements qui coïncident en pleine Semana Grande de Bilbao. Ces expériences marquent un été décisif, au cours duquel Jone prend conscience de son passage de l’adolescence à l’âge adulte.

Réservation possible à la caisse du cinéma. .

Rue Docteur J. Chatard Cinéma l’Aiglon Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 95 07

English : Avant-première du film Jone sometimes Jone batzuetan

German : Avant-première du film Jone sometimes Jone batzuetan

Italiano :

Espanol : Avant-première du film Jone sometimes Jone batzuetan

L’événement Avant-première du film Jone sometimes Jone batzuetan Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Cambo les Bains