Avant-première du film  Les Enfants de La Résistance  La Roche-Chalais dimanche 1 février 2026.

La Roche-Chalais Dordogne

Dimanche 1 Février à 15H au Cinéma "Le Club", avant-première du Film  Les enfants de la
Résistance  suivi d'une discussion. Gouter et pot offert
Infos et réservations: https://www.cinepassion-dordogne.com/rochechalais/
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

English : Avant-première du film  Les Enfants de La Résistance 

Sunday February 1 at 3pm at Cinéma ?Le Club? preview of the film Les enfants de la
Followed by a discussion. Gouter and drinks offered
Info and reservations: https://www.cinepassion-dordogne.com/rochechalais/

