Avant-première du film Les Enfants de La Résistance

La Roche-Chalais Dordogne

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Dimanche 1 Février à 15H au Cinéma “Le Club”, avant-première du Film Les enfants de la

Résistance suivi d’une discussion. Gouter et pot offert

Infos et réservations: https://www.cinepassion-dordogne.com/rochechalais/

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Avant-première du film Les Enfants de La Résistance

Sunday February 1 at 3pm at Cinéma ?Le Club? preview of the film Les enfants de la

Followed by a discussion. Gouter and drinks offered

Info and reservations: https://www.cinepassion-dordogne.com/rochechalais/

