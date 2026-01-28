Avant-première du film Les Enfants de La Résistance La Roche-Chalais
Avant-première du film Les Enfants de La Résistance La Roche-Chalais dimanche 1 février 2026.
Avant-première du film Les Enfants de La Résistance
La Roche-Chalais Dordogne
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
2026-02-01
Dimanche 1 Février à 15H au Cinéma “Le Club”, avant-première du Film Les enfants de la
Résistance suivi d’une discussion. Gouter et pot offert
Infos et réservations: https://www.cinepassion-dordogne.com/rochechalais/
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
English : Avant-première du film Les Enfants de La Résistance
Sunday February 1 at 3pm at Cinéma ?Le Club? preview of the film Les enfants de la
Followed by a discussion. Gouter and drinks offered
Info and reservations: https://www.cinepassion-dordogne.com/rochechalais/
