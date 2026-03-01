Avant première du film Nous l’orchestre Rue de la Gare Valdahon
Avant première du film Nous l'orchestre Rue de la Gare Valdahon samedi 14 mars 2026.
Tarif : 4.5 EUR
2026-03-14 20:30:00
2026-03-14
Projection en avant première du film documentaire Nous l’orchestre de Philippe Béziat. La projection sera précédée d’une prestation du Petit orchestre de l’école de musique intercommunale des Portes du Haut-Doubs. .
Rue de la Gare Ciné Pax Valdahon 25800 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 56 41 98
