Avant première du film Semer et récolter La Ferté-Bernard
Avant première du film Semer et récolter La Ferté-Bernard dimanche 2 novembre 2025.
Avant première du film Semer et récolter
Cinéma Le Palace La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 16:00:00
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-11-02
En présence du réalisateur Erich Le Roch. .
Cinéma Le Palace La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Avant première du film Semer et récolter La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2025-10-23 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude