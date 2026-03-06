Avant-première Elise sous emprise Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy

Avant-première Elise sous emprise

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Journée internationale des droits des femmes. Avec le réseau VIF de Bourbon-Lancy

Le film sera diffusé en avant-première le 8 mars à 16h pour la journée internationale des droits des femmes. Sortie nationale le 13 mai 2026.

Avec Marie Rémond, José Garcia, Gustave Kervern

Résumé Rien ne va plus dans la vie d’Élise engluée

dans une relation toxique avec Léopold, elle se

retrouve propulsée à la tête d’une troupe de théâtre,

suite à la mort soudaine du metteur en scène dont elle

était l’assistante. Submergée par des crises de

panique, Élise vacille. Mais peut-être est-ce dans cette

confusion qu’elle parviendra à se libérer de ses

emprises et à reprendre le contrôle de sa propre vie ? .

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr

