Avant-première Elise sous emprise Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy
Avant-première Elise sous emprise Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy dimanche 8 mars 2026.
Avant-première Elise sous emprise
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Journée internationale des droits des femmes. Avec le réseau VIF de Bourbon-Lancy
Le film sera diffusé en avant-première le 8 mars à 16h pour la journée internationale des droits des femmes. Sortie nationale le 13 mai 2026.
Avec Marie Rémond, José Garcia, Gustave Kervern
Résumé Rien ne va plus dans la vie d’Élise engluée
dans une relation toxique avec Léopold, elle se
retrouve propulsée à la tête d’une troupe de théâtre,
suite à la mort soudaine du metteur en scène dont elle
était l’assistante. Submergée par des crises de
panique, Élise vacille. Mais peut-être est-ce dans cette
confusion qu’elle parviendra à se libérer de ses
emprises et à reprendre le contrôle de sa propre vie ? .
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Avant-première Elise sous emprise
L’événement Avant-première Elise sous emprise Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-03-03 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I